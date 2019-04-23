А вы чего ждали: «крикливая баба в красном» Соболь оскорбила журналистов на встрече с избирателями

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В понедельник 22 апреля юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и ее руководитель Алексей Навальный присутствовали на встрече избирателей с независимыми кандидатами в Московскую городскую думу.

О некоторых подробностях состоявшейся встречи рассказал присутствовавший на мероприятии корреспондент Федерального агентства новостей.

Это уже не первая встреча Соболь с потенциальными избирателями. В начале апреля «борец с коррупцией» уже пыталась пропиарить себя, но успехом ее попытка не увенчалась. Так, присутствовавших просто рассмешило ее заявление, что голосуют не за программу, а за личности.

Кроме того, она не смогла внятно ответить ни на один вопрос, а «неудобные» вопросы игнорировала.

Как передаёт «utro.ru», точно так же вела себя Соболь и на этот раз. Так, корреспондента ФАН силой оттеснили от нее, когда он попытался уточнить, «будет ли она публиковать данные о своих доходах и имуществе».

Остался без ответа и другой вопрос корреспондента ФАН: «А вы будете защищать сотни москвичей так же, как вы защищаете родителей, которых бросили с иском в суде?». Соболь сначала игнорировала вопросы, а потом повысила голос и оскорбила журналиста. Пользователи в социальных сетях не оценили порыв Соболь, отметив, что «крикливая баба в красном» вновь впустую сотрясает воздух.

Речь шла о коллективном заявлении в суд родителей с требованиями к компании «Конкорд», поданном по инициативе Соболь. Иск стремительно разваливается в суде, и теперь родители не хотят иметь дело с этим непрофессиональным юристом и ее необоснованными претензиями к производителю социального питания. Некоторые из этим мам и пап присутствовали на встрече, но им тоже не дали слова.

Вместо этого, сославшись на автограф-сессию для волонтеров, Любовь фактически сбежала с мероприятия.

Отметим, кстати, что на встречу юрист «ФБК» явилась с полуторачасовым опозданием. А затем столь поспешно самоустранилась, оставив публику в недоумении.

Напомним, что Соболь ранее опубликовала «расследование», в котором говорилось о недопустимых санитарных условиях на комбинате детского питания «Московский школьник». Об этом в ролике, опубликованном на одном из ресурсов Навального, рассказывала некая Наталья Шилова.

Но вскоре женщина призналась, что снялась в ролике только ради денег, которые ей так и не заплатили.

Ранее сообщалось, что Соболь и Навальный пытались шантажировать Евгения Пригожина. В обмен на прекращение травли, развязанной против его компании «Конкорд», они хотели получить 300 миллионов рублей. Бизнесмен ответил категорическим отказом, после чего и появилось «расследование» о «Московском школьнике». При этом, данное предприятие никакого отношения к компании Пригожина не имеет.