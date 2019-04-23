Еда из «туалетной бумаги»: Фанаты Бузовой громят ее рестораны за антисанитарию и хамоватый персонал

Сегодня, 16:09

То, что певица громко называет «рестораном», некоторые посетители предлагают считать «забегаловкой».

К ресторанам здорового питания Buzfood, открытым Ольгой Бузовой, с самого начала было приковано огромное внимание. Без малого год данное заведение на просторах различных ресурсов обрастало отзывами. Естественно, находились и положительные, однако, большинство все же нашло такую кучу минусов, что не обратить на них внимание попросту невозможно. Большинство фанатов певицы, в первую очередь, громят рестораны за антисанитарию и хамоватый персонал.

Последние, если верить историям посетителей на просторах сети, попросту не выдерживают никакой критики. Они выставляют из заведения посетителей, плохо обслуживают, совершенно не разбираются в меню и прочее. На сайте отзывов Otvozik заведение Бузовой на Цветном бульваре обвинили в том, что местный персонал выставил за двери пару, пришедшую за пять минут до открытия. Естественно, подобное поведение явно не соответствует ресторанным меркам, выставленным самой певицей.

Однако на этом все «бонусы» заведения не заканчиваются. Публика рассказывает также о том, что еда сделана будто из «туалетной бумаги», в блюдах некоторые даже находили волосы. По всей видимости, певица Бузова нуждается в хорошей «встряске» в виде неожиданного визита санитарной службы.

Огромное количество отзывов на просторах сетей, однако, Бузову отнюдь не волнуют. Девушка успешно строит карьеру певицы, ведущей и не вылезает из телевизионных экранов по всей стране. Рестораны же для нее, вероятно, возможность «левого» заработка, а потому об их качестве она решила не заботиться.