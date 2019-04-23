«Отвратительно»: Кафе Собчак разочаровало москвичей «тугим» персоналом и высокими ценами

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Ресторанчик Ксении Анатольевны прозвали в народе «ужасным местом», указав на недостатки, которые нужно исправить в первую очередь.

Ксении Собчак только 37 лет, а она уже попробовала себя практически во всем, что касается самореализации. Самые громкие «клеймо» эпатажной блондинки - экс-лицо «Дома-2» и провалившийся кандидат в президенты России. Немногие знают Ксению Анатольевну, как бизнесвумен, а точнее, ресторатора.

За кафе «Бублик» в Москве Собчак получает от народа столько же критики, сколько за шоу-прошлое и политические амбиции, поэтому будет справедливо, если мы разберемся, чем же так недовольны клиенты «Бублика».

Первая рецензия, которой сеть реагирует на запрос «отзывы о кафе Собчак», озаглавлена словом «Отвратительно». Посетитель недоволен практически всем: «тугим» персоналом, из-за медлительно скорости которого якобы приходится есть холодную пищу, качеством еды и высокими ценами.

Москвичи и гости столицы, которые также посчитали «Бублик» ужасным заведением, дополнительно пожаловались на шум и тесность кафе Собчак. В целом, 50% отзывов - негативные, а это значит, что второй половине посетителей понравилось в заведении Ксении Анатольевны. Что самое интересное, довольные клиенты хвалят то, что остальным не нравится. Им по душе качество еды, обстановка «Бублика» и, щепотка юмора, бесплатный Wi-Fi.

Как бы то ни было, логично предположить, что личное кафе приносит Собчак солидную выручку. Ведь за последнее время Ксения потерпела много серьезных финансовых фиаско: начиная с неудачного редакторства в журналах и заканчивая бесполезной предвыборной кампанией. Тем не менее, Собчак не просто осталась на плаву, но и открыла собственное, довольно дорогое YouTube-шоу.