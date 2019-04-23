Насмешили Европу: «Аэрофлот» потерял багаж всего рейса и свалил вину на Шереметьево

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Компания села в грязь дважды за день.

Довольно печально начался отпуск у пассажиров рейса SU2050 Москва – Тиват. Как сообщил один из пассажиров в соцсети, никто из летевших так и не дождался свой багаж в Черногории. «Аэрофлот» без особого желания пошёл навстречу пострадавшим, свалив вину за потерянный багаж всего рейса на аэропорт вылета – Шереметьево.

Действительно, ответственность за погрузку багажа на борт несёт служба аэропорта, однако и авиаперевозчик не остаётся в стороне. В данном случае, «Аэрофлот» обязан был незамедлительно связаться с представителями Шереметьево и организовать доставку багажа ближайшим рейсом. Но весь потерянный багаж Аэрофлот разделил на части и будет доставлять в Тиват по 10 чемоданов за раз.

Отметим, что казус «Аэрофлот» допустил 21 апреля. В этот злосчастный день компания насмешила не только Европу, но и чуть было не испортила турнир детской хоккейной команде, полное обмундирование которой тоже было потеряно. «Аэрофлот» мобилизовался, связался с Шереметьево и пообещал своевременно доставить экипировку спортсменам, но отдыхающим в Черногории вряд ли перепадёт такая честь.

Ранее похожий случай произошёл на рейсе Иркутск – Париж и многих других. Также пассажиры отмечают, что потерями багажа промышляют и европейские компании, однако чаще это лоукостеры.