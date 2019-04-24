Во Всероссийской олимпиаде по информатике побеждают московские школьники

Сегодня, 11:30

На Всероссийской олимпиаде по информатике, которая проходила в Казани с 11 по 17 апреля, лучшую подготовку показала московская команда юных программистов. Столичные школьники смогли завоевать на олимпиаде 49 дипломов призеров и победителей.

«49 дипломов в заключительной стадии Всероссийского первенства по информатике. Семеро москвичей – победители! Поздравляю!» – написал поздравительное послание в своем микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметили в Департаменте образования и науки Москвы, абсолютным победителем по информатике среди девятиклассников стал Егор Лифарь – ученик московской школы «Интеллектуал».

«В последние годы в системе школьного образования проводится последовательная, массовая, серьезная работа. Усилия сотрудников школьного образовательного сектора как раз и являются залогом того, что ученики московских колледжей и школ регулярно становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады», – заявил ранее глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина.







