«Повадки третьесортной рюмочной»: Ресторан Кобзона превратился в «жуткую забегаловку» - клиенты

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После смерти Иосифа Кобзона семейное заведение «Жигули» на Новом Арбате всё чаще собирает негативные отзывы в сети.

Более полугода назад из жизни ушёл легендарный артист, певец Иосиф Давыдович Кобзон. За свою жизнь мэтр успел сколотить огромное состояние, в том числе занимаясь ресторанным бизнесом. Одним из наиболее знаменитых заведений семьи Кобзона был и остаётся столичный ресторан «Жигули» на Новом Арбате. И хотя формально им всегда владел сын певца Андрей, все в Москве знали, его «держит» Кобзон. Сам он также часто здесь бывал, приводил друзей «в гости», гордился атмосферными «Жигулями». Но, к сожалению, после смерти артиста ресторан превратился в «жуткую забегаловку». По крайней мере, так считают клиенты, посетившие заведение Кобзона.

В частности, в сети всё чаще можно найти негативные отзывы о якобы низком качестве сервиса и даже повсеместном обмане клиентов персоналом «Жигулей». К примеру, некогда поклонник ресторана на портале «Отзовик» рассказал, как разочаровался в заведении Кобзона. Мужчине, по его словам, «накрутили» счёт на лишних 700 рублей, предварительно заверив, что цена на закуски будет доступной. Москвич констатировал, что раньше здесь было приятно посидеть, но теперь, когда у персонала появились «повадки третьесортной рюмочной», желание приходить в «Жигули» Кобзона у него пропало.

Ещё один пользователь в сети уже на другом сайте отметил, что в ресторане принято разводить «пьяных лохов». Мужчина утверждает, что в заведении Кобзона персонал сам решает, сколько посетители должны оставить чаевых, особенно, если гости изрядно напьются. В целом же люди часто жалуются на скудное меню «Жигулей», шумную публику и отвратительное поведение сотрудников ресторана.

Стоит отметить, что у заведения по-прежнему есть много поклонников, которые всё ещё отмечают легендарную атмосферу и хороший, как для них, уровень сервиса. В то же время ранее, ещё до смерти Кобзона, негативных отзывов о его ресторане было куда меньше. Возможно, это никак не связано, но тот факт, что люди всё больше недовольны некогда популярным местом, наследием мэтра, вызывает опасения.