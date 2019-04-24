Женская зависть. Малышева могла не смириться с проигрышем Жанне Фриске и отомстить ей вечным молчанием

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В интернет опросе, кто является лучшей женщиной, Малышева проиграла Фриске. В ответ на это у первого медика России был свой ход.

Среди знаменитых женщин общество часто выбирает самую лучшую, однако «проигравших» это может задеть и привести к плачевным последствиям.

Пользователи социальной сети проводили опрос, кто из знаменитых девушек России является лучшей. Выдвигалась кандидатура Елены Малышевой, Дианы Арбениной и Жанны Фриске. Мнения многих расходились, однако общество признало самой выдающейся Жанну Фриске. Однако некоторые решили, что это наложило неизгладимый след на победительнице интернет-голосования.

Елена Малышева на тот момент выглядела молодо и очень ухаживала за своей внешностью. Она могла затаить обиду на Жанну Фриске и умолчать о ее развивающемся недуги, считают фанаты.

В программе Елены Малышевой о здоровье, она часто говорила о некоторых проблемах звезд и те начинали проходить лечение, избегая многих болезней. Но фанатам Фриске показалось странным, что Малышева не брала во внимание знаменитую певицу. Некоторые решили, что именно этот негласный конкурс мог сыграть свою роль в лечении Жанны Фриске. Многие думают, что если бы она вовремя начала лечиться, то таких последствий можно было избежать.

Видимо, Елена Малышева не захотела помогать и даже брать во внимание свою конкурентку, которая забрала у нее титул «лучшей» женщины, и она решила закрыть глаза на прогрессирующую болезнь знаменитости. Пользователи считают, что в первом медике России взыграла женская зависть, и та отплатила ей такой монетой.

Женская зависть одна из страшных, считает общество, и бороться за красоту бывает опасно для жизни. Фанаты посчитали, что Малышева не смогла смириться с проигрышем Жанне Фриске и отомстила ей молчанием.