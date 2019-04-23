Иголки вместо атомного флота: на что Россия будет менять свои пущенные под нож крейсера

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Гордость советского надводного атомного флота, надводные атомные крейсера проекта 1144 «Орлан», известные так же как крейсера проекта «Киров», готовятся пустить на слом. Эта новость уже вызвала со стороны интернет-пользователей целую волну обвинений во вредительстве по отношению к командованию российским флотом. Однако, что же предлагается на замену этим грозным кораблям эпохи Холодной войны?

С 1973 по 1996 год советскими, а затем российскими кораблестроителями, были построены и спущены на воду четыре тяжёлых атомных ракетных крейсера (ТАРК) проекта 1144 (шифр «Орлан»), которые у западных экспертов получили обобщающее название «проект «Киров»» в честь головного корабля серии. Данные крейсера предназначались для уничтожения авианосцев американского военно-морского флота в случае начала военных действий между США и СССР. В данный момент, в строю современного российского военно-морского флота находится лишь один из этих кораблей – ТАРК «Пётр Великий», выполняющий функции флагмана военно-морского флота России. Два корабля серии – крейсера «Киров» и «Адмирал Лазарев» ожидают утилизации, а третий крейсер серии «Адмирал Нахимов» находится уже почти два десятка лет на ремонте и модернизации.

Принятое решение об утилизации крейсеров «Киров» и «Адмирал Лазарев» эксперты увязывают с тем, что все корабли данной серии устарели уже в момент спуска на воду – даже по оценкам советских экспертов, полного залпа с любого из данных кораблей не хватило бы на уничтожение ударного авианосца флота США. При этом сами корабли являются слишком крупной и заметной целью, чтобы можно было гарантировать их сохранность в случае боя. Как выразился один из экспертов: «всё, на что способны эти корабли сейчас – сохранить честь российского флота и героически погибнуть в бою с кем-нибудь из противников».

В то же самое время, ремонт данных кораблей требует слишком много средств, а их реальные перспективы применения откровенно неясны – Россия не собирается воевать с США, а для борьбы с террористическими группировками в Сирии прекрасно подходят современные корветы проекта 20380 и малые ракетные корабли проекта 21631 уже прекрасно показавшие себя в операции ВС РФ в Сирии.

Два оставшихся в строю ТАРК серии «Киров» должны выполнять почётную функцию «демонстрации флага», то есть показывать способность российского военно-морского флота к океанским операциям, которые в реальности будут выполнять современные малые сторожевые и ракетные корабли новейших типов. С задачей же стратегического сдерживания вероятного противника будут управляться современные российские атомные подводные лодки, производство и модернизация которых проходит бесперебойно и без каких-либо нареканий.