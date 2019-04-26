А как же дети? Госдума предложила уничтожить 1 сентября в регионах России

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Причиной стали пустующие лагеря в бархатный сезон. А удобно ли будет детям полностью менять привычный срок обучения, смещая один месяц?

Депутат Михаил Дягтярев заявил: «Будем обращаться в Совет Государственной думы с просьбой ускорить вынесение законопроекта на пленарное заседание. Туристический потенциал наших курортов должен использоваться на благо учащихся России, а санатории, профилактории и детские лагеря не должны пустовать в разгар бархатного сезона».

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Причиной обсуждения смещения Дня знаний на 1 октября, по всей видимости, стали убытки санаториев и лагерей, раз власти в первую очередь высказались именно об этом. Однако их, вероятно, не волнуют условия, в которых обучаются дети. По состоянию на 2018 год в регионах России 80% российских школ имели серьезные претензии к состоянию зданий и соблюдению требований безопасности. Об этом стало известно благодаря данным мониторинга образовательных учреждений «Общероссийского народного фронта».

Есть мнение, что в 2019 году ситуация не изменилась. Так почему депутаты в первую очередь волнуются за наполняемость курортов детьми, нежели за состояние образовательных учреждений для детей, которы в будущем поведут Россию? Вероятно, что виной всему деньги. На лагерях и санаториях можно зарабатывать, а в ремонт школ наоборот, вкладывать. Видимо это и стало причиной заинтересованности депутатов в смещении Дня знаний на 1 октября.

Госдума предложила уничтожить 1 сентября в регионах России, и по всей видимости, законопроект будет внесен, так как уже сейчас его поддержало немалое число парламентариев. А как же дети? Когда они окажутся на первом месте для правительства страны? Сейчас, предположительно, их волнует только прибыль от этих самых детей, которые уже долгие годы обучаются в нечеловеческих условиях.