Заказали машину? Терпите вонь от сигарет. Курить в такси «Максим» стало нормой для водителей

Сегодня, 07:46

Многие люди стали в несколько раз чаще обращаться с жалобами на таксистов из-за того, что те курят в автомобилях во время выполнения заказа.

Люди обращаются в такси хотят в первую очередь за комфортом, но не все водители задумываются об условиях в своем транспорте, которые должны благоприятно влиять на поездку.

Нередко водители такси приезжают на вызов на машинах которые пропитаны запахом сигарет и передвигаться в них невозможно даже курящим людям, не говоря уже о тех, кто равнодушен к этой вредной привычке. Множество жалоб направляется именно на курящих водителей, которые даже с сигаретой в зубах производят поездки.

Некоторые шоферы даже не спрашивают разрешения у пассажира и закуривают сигарету прямо в машине, при этом на просьбу убрать, отказываются и продолжают отравлять в машине воздух. Граждане замечают, что курящие водители стали нормой, которой не должно быть.

Один из постоянных клиентов Такси «Максим» отказался от услуг, несмотря на то, что пользовался ими в течении семи лет. За последний месяц одна за одной приезжали машины в которых очень накурено и дышать было совершенно невозможно.

Во многих договорах компании указывается то, что водитель не должен курить в машине, однако стребовать выплаты за моральный ущерб можно лишь в том случае, если медицинская экспертиза установит негативные изменения у пассажира. Но многих возмущает то факт, что на таких водителей не найти управу, если дым просто неприятен, то есть только с наличием аллергической реакции возможно заставить выбросить сигарету?

Даже отсутствие аллергической реакции не спасает человеческое здоровье от табачного дыма, стоит напрямую связываться с сотрудниками компании и заявлять об этом. Неуважение к своим пассажирам карается самими работодателями и владелец машины должен входить в положение, либо выходить из машины на время курения, либо вовсе не курить перед поездкой, потому что большая половина на селения негативно относится к курени.