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Госкорпорация «Ростех» несёт убытки из-за санкций и чтобы как-то их ликвидировать готова популяризовать среди россиян владение оружием. В таком случае, «Ростех» вступает в невольное противостояние с Росгвардией и ещё одним оружием «Ростеха» может оказаться Алексей Навальный.

Государственная корпорация «Ростех», возглавляемая влиятельным Сергеем Чемезовым, терпит убытки в своей деятельности. Эти убытки вызваны санкциями, которые наложены на данную госкорпорацию, в рамках общих санкций. Из-за падения продаж оружия и боеприпасов на внешних рынках, руководство госкорпорации приняло решение обратить внимание на внутренний российский рынок.

Директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов призвал популяризовать владение оружием среди россиян, а так же развить в стране «культуру владения оружием». По его словам, это так же необходимо, как и развитие культуры управления автомобилем, ведь в обоих случаях речь идёт о потенциально опасной технике. Одним из первых шагов по развитию данной культуры Сергей Абрамов считает возвращение в школьную программу такого предмета как начальная военная подготовка (НВП).

Эти меры не только могут вызвать либерализацию владения оружием в России, но и вполне способны спровоцировать конфликт главы «Ростеха» Сергея Чемезова с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В данный момент, Росгвардия является единственным государственным органом, в чьи обязанности входит выдача разрешительных лицензий на оружие для гражданского населения и его регистрация. Любое смягчение оружейного законодательства увеличит нагрузку на лицензионно-разрешительные отделы Росгвардии, что может негативно сказаться на качестве работы службы.

Вполне возможно, что противодействие со стороны Росгвардии предусмотрено руководством «Ростеха» и сотрудники корпорации начали переговоры с одним из самых заядлых критиков главы Росгвардии Алексеем Навальным. Навальный известен как личность, скрывающая источники своего финансирования, но активно борющаяся с чужой коррумпированностью. Вполне возможно предположить, что в ближайшем будущем на скрытно полученные деньги «Ростеха» главный борец с коррупцией российской оппозиции примется сызнова разоблачать коррумпированность Росгвардии. Побочным эффектом этой «борьбы за правду» может стать заметное смягчение российского законодательства об оружии.