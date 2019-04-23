Вот и вся лояльность «Аэрофлота». Авиакомпания задерживает рейсы без оснований и возмещения ущерба

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В связи с задержкой самолета по вине «Аэрофлота», молодой человек не смог попасть на второй рейс, а компания в свою очередь отказалась возмещать материальную сторону.

Авиакомпания «Аэрофлот» занимает лидирующую позицию на предоставление услуг воздушных путешествий. Однако многие стали замечать, что несмотря на то, что данная компания завоевала рынок, рейтинг сервиса стремительно падает с возникающими неприятными ситуациями.

Молодой человек, воспользовавшийся услугами всеми любимого «Аэрофлота», столкнулся с крайне неприятной ситуацией. Маршрут пути должен был состояться из Сочи в Тюмень, купив два билета в одной компании с пересадкой в Москве, клиент ничего не подозревая направился в аэропорт. По итогу оказалось, что рейс задержали. В связи с опозданием самолета, парень не смог успеть пересесть на другой воздушный транспорт и остался в столице.

Из-за возникших проблем молодому человеку пришлось обратиться с вопросом возврата денег. Сотрудники «Аэрофлота» напрочь отказывались решать данную проблему. Некоторое время спустя компания скрепя сердце вернула за первый билет неустойку в 30%, однако за второй билет деньги возвращать категорически отказались, хотя вина за опоздание на второй рейс лежит полностью на авиакомпании. Такое решение было принято и обосновано тем, что это абсолютно разные билеты и соответственно осуществлялись разные бронирование. Но факт остается фактом – компания едина.

Клиент до сих продолжает разбираться с этим вопросом, однако к успеху они не приводят. У молодого человека сложилось впечатление, что реклама отличных условий и услуг «Аэрофлота» существует только на словах и не более, а о лояльности к клиентам, о которой любит громко заявлять авиакомпания, не может быть и речи.