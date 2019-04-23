Первые в мире - Российские врачи провели уникальную операцию по пересадке органов

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Российские врачи продолжают спасать жизни и удивлять своим профессионализмом мир. Операция по одновременной пересадке лёгких и печени стала первой в своем роде. Уникальности операции добавляет то, что пациенту на момент операции было 9 лет.

Ранее в мире операции подобной сложности не заканчивались успехом. Были лишь неудачные попытки, к тому же пациенты были значительно старше. Подобная операция и так является невероятно сложной, но к ней ещё и добавилась резекция – донорские органы пришлось уменьшать в размере. Мальчик в 9 лет весил всего 30 килограммов, и даже просто нахождение подходящих органов было сложной задачей, но и после того как органы были найдены, оставались проблемы – размер оказался слишком велик.

Ребенок был болен муковисцидозом – сложнейшим системным генетическим заболеванием. В 9 лет у ребенка уже был цирроз печении поражение легких. Дышать самостоятельно ребенок уже не мог. Единственным выходом стала эта операция, которая продлилась напряженные 16 часов. Специально для неё был разработан особый протокол, который теперь, вероятно, будет пристально изучаться мировой медициной.

Российские врачи совершили фактически чудо - первые в мире провели операцию и разработали действенный метод организации подобных вмешательств. Ребенок теперь будет жить. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, он уже может ходить. До проведения операции для мальчика было сложным просто подняться с постели.

С 2015 года в РФ активно развивается трансплантология. Были приняты законы, снимающие ряд ограничений в этой области медицины. По всей стране открываются клиники, сейчас их уже более шестидесяти. Теперь российским гражданам нет необходимости ехать за границу для проведения сложных операций.