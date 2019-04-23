Выкапывать тела бедных родных? Россияне будут платить новый налог после похоронной реформы

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«Похоронная реформа», созданная с целью урегулирования финансового мошенничества и ряда других нарушений в сфере ритуальных услуг, может оставить горюющих родственников «без рубля в кармане».

Несколько месяцев назад было заявлено о разработке «похоронной реформы», которая впоследствии должна разрешить ряд крупных проблем, связанных с ритуальными услугами – финансовое мошенничество, связанное с серьезным завышением цен и предоставление бесплатных услуг за «определенную сумму». Также, внешний вид территории, за которой приходится следить самим родственникам усопших, из-за чего, большая часть территории выглядит абсолютно запущенной.

Существенной проблемой является буквальная перепродажа похоронных принадлежностей на территории медорганизаций, выставки их, а также подготовка к захоронению и проведение ритуальных услуг на территории медицинских учреждений. Конечно, подобные вещи разрешены в ряде регионов страны, однако, чаще всего, подобные действия являются незаконными, как сообщает издание Anews.

По сообщению deita.ru, создание частных кладбищ поможет решить эти проблемы, однако не все так просто. Для создания таких условий необходимо серьезное финансирование, которое будет проводиться из региональных бюджетов, не известно полностью или частично. Конкуренция в «мертвом бизнесе» позволит завышать цены, что может оказаться по карману не каждому россиянину.

Также, существенной проблемой окажется новый «похоронный налог», который потребуется выплачивать ежемесячно, как аренду за место на кладбище. Неизвестно, что будет происходить с телами неплатежеспособных, бедных родственников. По одной из версий, тела могут быть выкопаны и «утилизированы», а после, места будут «сданы» тем, кто способен платить.

По мнению руководителя Союза ритуальных работников, Антона Авдеева, полностью заменять кладбища на частные нельзя, поэтому Минстрой предложил реорганизовать лишь часть из них, давая россиянам выбор, по сообщениям Утро_ру.