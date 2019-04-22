«В своем глазу бревно не видно»: Ведущий «Модного приговора» в розовом шарфике бесит зрителей безвкусицей

Сегодня, 19:35

Васильев все больше раздражает своим высокомерием, а снисходительный тон Хромченко вызывает неприязнь, утверждают пользователи.

Программа «Модный приговор» стартовала на «Первом канале» еще в 2007 году и существует по сей день. Однако отношение к ней, по всей видимости, значительно поменялось. Тогда эта программа была чем-то новым и «свежим», а сейчас она воспринимается как затянувшийся неудачный эксперимент. Почему же так? Зрители считают, что сами стилисты практически ничего из себя не представляют и порой только уродуют женщин. Так, одна из девушек, посетивших шоу, имела очень густые и русые волосы, после «преображения» она приобрела прическу Эвелины Хромченко. Было видно, что девушка очень расстроилась, но, по всей видимости, «экспертов» студии это не очень-то и интересовало. При этом сам ведущий «Модного приговора» Александр Васильев в розовом шарфике бесит зрителей безвкусицей и многие считают, что он придерживается правила «в своем глазу бревно не видно», ведь сам отнюдь не выглядит иконой стиля.

При этом сам формат уже поднадоел зрителям, ведь этот заезженный сценарий якобы «Золушки», которая желает преобразиться, устарел еще в 2012 и теперь выглядит скорее нелепо. Впрочем, антирейтинг – тоже рейтинг и, возможно, программа и дальше будет существовать только за счет этого. Критики, конечно, никуда не денутся, но, возможно, эта программа кому-то поможет приобрести свой стиль. Естественно, это не бесплатно и участники платят определенный процент со своих новых приобретений и хорошо, если им нравится этот гардероб.