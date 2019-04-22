Серийные потеряшки: «Аэрофлот» продолжает терять багаж пассажиров

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Людям на просторах сети уже надоело принимать постоянные оправдания от авиакомпании.

Не успела отгреметь история о потерянных вещах детских хоккейных команд, которые вчера в розыск объявили представители «Аэрофлота», как на просторах социальных сетей всплыла еще одна весьма увлекательная ситуация. По всей видимости, служба компании ничему не учится, потому «серийные потеряшки» продолжаются.

В Twitter разъяренный пассажир попытался выяснить, каким образом произошло так, что его вещи не были погружены в необходимый самолет. Произошло это, по его словам, еще 21 апреля, однако до сих пор поклажа так и не нашлась. Представители «Аэрофлота», однако, тут же попытались снять с себя все обязанности по поиску и посоветовали мужчине для начала подробно описать багаж.

Мужчина утверждает, что обращение им было оставлено на почте национальной компании, но потребовал, чтобы ему рассказали о причине произошедшего сбоя. Последнего, к сожалению, так и не произошло, потому как оказалось, что редакция в социальных сетях не может давать ответы на такие вопросы, а потому направила мужчину решать свои проблемы с их «коллегами». В ответ на это пострадавший заявил, что компания срывает ему отпуск, потому посоветовал им поторопиться.

Безусловно, на волне новостей об утраченных вещах детской хоккейной команды, подобные новости лишь доказывают, что «Аэрофлот» продолжает терять багаж пассажиров, по сути, не учась на своих ошибках.

Вероятно, подобная «известность» может стимулировать компанию к разработке схемы, которая будет предотвращать подобные инциденты. Ситуации, которые происходят, по сути, одна за другой, явно намекают на необходимость этого.