«Дебилизм зашкаливает»: Зрители раскритиковали передачу Малышевой и требуют ее увольнения

Сегодня, 15:55

Непрофессиональное поведение ведущей играет роль мощного раздражителя для общества, считают в сети.

Эпатажная Елена Малышева на протяжении 9 лет является бессменной ведущей передачи «Жить здорово!». Изначально проект задумывался как познавательная рубрика о болезнях и способах их лечения. Приглашались высокоуважаемые светила науки, которые давали советы зрителям на волнующие их темы.

Однако со временем телепрограмма стала похожа на обычное юмористическое шоу: один из сентябрьских выпусков 2013 года был посвящен теме правильной дефекации, в февральском выпуске 2019 года зрители могли послушать арию «Поющей матки».

Зрители считают, что Малышева превратила его в «цирк» для отмывания денег, так как дебилизм передачи просто зашкаливает. Разгневанные непрофессиональными повадками телеведущей, небезразличные зрители сильно раскритиковали Малышеву: по их мнению, иногда она вводит в обман, предоставляя неправдивую информацию, иногда призывает к совершению половых актов, что накладывает нездоровый отпечаток на психику их детей.

Поэтому, объединившись против Малышевой, общество требует «Первый канал» уволить ее, так как кроме недоумения и раздражения она не вызывает больше никаких чувств.