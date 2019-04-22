Загребущие руки провайдера. «МГТС»

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Обманутая клиентка рассказала, как «МГТС» намеренно вогнал её в долги, а после выставил виноватой во всём, отказавшись признавать свою вину и совершать перерасчёт.

Один из крупнейших операторов проводной связи «МГТС», известный своими «соблазнительными тарифами», может лишиться доброй части клиентов, от которых в последнее время всё чаще поступают жалобы на попытки телекоммуникационной компании обманным путём завладеть их деньгами.

Так, одной из жертв странного поведения провайдера стала девушка, решившая при переезде отказаться от дальнейшего использования услуг «МГТС». Пострадавшая, как и полагается, позвонила на горячую линию и оставила соответствующую заявку. Оператор клятвенно пообещал в ближайшее время перезвонить, однако время шло, а заветного звонка так и не было. Девушка решила вновь позвонить по телефону горячей линии и выяснить, в чём же проблема. В результате ею была оставлена претензия, которая, впрочем, не оказала впоследствии никакого влияния на дальнейший ход событий. Пострадавшая потребовала перерасчёта, однако в этом ей было отказано, так как она, по словам оператора, якобы сама отозвала свою заявку о блокировке и теперь обязана оплатить тот период, в течение которого вообще не пользовалась их услугами.

Потерпевшая уверена, что вина полностью лежит на коварном провайдере, намеренно проигнорировавшем её заявку с целью дальнейшего списания денежных средств.

Стоит отметить, что с аналогичными «трюками» сталкиваются и многие другие клиенты этой компании. Так, по словам другой потерпевшей, оператор регистрирует микротрафик пользователей в заграничных поездках и приравнивает их автоматическую регистрацию в сети к выходу в Интернет, несмотря на отключённый на время поездки мобильный интернет и запрет на передачу данных в роуминге. Такая уловка обходится обманутым клиентам не в одну тысячу рублей, которые заслуженно можно назвать «украденными».

Кроме того, среди прочих методов одурачивая клиентов «МГТС», по словам пострадавших, широко практикует включение в счёт дополнительных услуг, которые на самом деле не предоставлялись.

Вероятно, оператор не в силах больше сдержать свои «загребущие руки» и всеми возможными способами буквально в открытую грабит своих клиентов, которых у него пока ещё достаточно много. Впрочем, в том случае, если данные претензии обоснованны и подобная практика продолжится в будущем, то уже совсем скоро число абонентов компании может начать серьезно сокращаться.