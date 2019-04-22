Ресторан «на разок»: В сети ругают заведение Ольги Бузовой

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«Худший сервис в Москве» - отзываются даже преданные фанаты певицы.

Свой первый московский ресторан БузФуд Ольга Бузова открыла в июне 2018 года. Еду, приготовленную в заведении, певица позиционировала как быструю, но полезную. Атмосфера зала рассчитана на самых преданных поклонников девушки: на стенах ее портреты, практически все названия блюд, так или иначе, связаны с Ольгой, а в качестве музыкального фона - песни из репертуара владелицы ресторана.

Кухня и обслуживание в заведении изначально получили множество хороших отзывов, как от фанатов, так и от рядовых посетителей, пришедших «просто покушать». Однако спустя уже полгода в сети стали появляться нелестные комментарии в адрес ресторанного детища теле-ведущей.

Юзеры, все чаще, критикуют скудное меню, маленькие порции, завышенные цены и некачественный сервис заведения. Посетители называют БузФуд рестораном «на разок», в который можно сходить только «ради прикола».

Возможно, Ольга Бузова перестала уделять внимание своему бизнесу из-за тотальной занятости или потому, что увлеклась чем-то новым, забыв, что ресторан нужно постоянно развивать - вносить что-то новое, чтобы избежать эффекта приедания.

Любой ресторанный бизнес терпеть не может монотонность, которая способна в короткие сроки загубить даже самое лучшее заведение.

Фанаты искренне надеются, что Ольга услышит их и исправит ситуацию, вернув БузФуду прежнюю популярность.