Русская смекалка: Белорусы восхищаются русской сообразительности

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Когда власти никак не решают проблемы, на выручку приходит знаменитая русская смекалка. Даже жители Беларуси восхищены этим явлением.

На одной из белорусских страниц в Instagram было опубликовано фото, где вместо сливного люка установлен радиатор, с подписью «Как тебе такое Илон Маск?», подчёркивая невероятную изобретательность людей, соорудивших это ЖКХ технологий.

Русской смекалке посвящены тысячи историй, анекдотов и мемов в Интернете, которые рассказывают о её великой и непредсказуемой мощи. Однако, в большинстве случаев смекалку приходится применять в тех случаях, когда государственные органы отказывают в своей помощи урегулирования той или иной проблемы.

Смекалка-это наше оружие против мировых проблем и всё западное сообщество удивляется тому, что могут придумать только русские люди, однако в большинстве случаев сообразительность приходится проявлять в сложных ситуациях, латая дыры в асфальте кирпичной кладкой.

«Она нас выручала на войне, выручает и сейчас», - пишут интернет-пользователи. Однако, в некоторых случаях такая сообразительность идёт и во вред самим же россиянам, так как она даёт возможность обходить всяческие законы и правила, как например вывоз мусора в лес, чтобы уменьшить официальное число тонн мусора на свалках, что также не может не удивлять зарубежных коллег.

Так что можно сделать вывод о том, что русская смекалка-это палка о двух концах, где с одной стороны- это помощник в решении трудных ситуаций, а с другой стороны это способ обойти необходимые правила и законы в свою пользу, не думая о последствиях.