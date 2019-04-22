«Развод» с кэшбеком: Абонент МТС обвинил оператора в мошенничестве

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Новая акция от МТС позволила ушлым продавцам зачислять на свой счёт деньги клиента, значительно завышая цену продаваемых товаров. В этом уверен один из абонентов мобильного оператора.

Пользователь сайта Pikabu оставил пост, в котором рассказал о раскрытой им мошеннической схеме с кэшбеком, которую проворачивают сотрудники салонов связи МТС. Вернее, речь шла лишь об одном конкретном салоне, но не исключено, что такое практикуется ушлыми менеджерами по всей России.

Суть обмана завязана на акции с получением кэшбека при покупке смартфона. На официальном сайте МТС сказано, что вернуть можно до 10 тыс. рублей на кошелёк «МТС Деньги». Порядок оформления крайне прозрачный: клиент покупает смартфон, регистрируется в программе «МТС Деньги» и получает на свой счёт часть средств, потраченных на покупку.

«Развод» можно провернуть, если покупатель смартфона не является абонентом МТС – в таком случае для получения кэшбека он должен предварительно оформить SIM-карту. При оформлении нового абонента сотрудник МТС, имея доступ к новой «симке», просто переводит весь кэшбек на свой счёт, говоря клиенту, что таким образом оплачивает дополнительные аксессуары, вроде чехла и защитного стекла. А как известно, абсолютное большинство клиентов при покупке смартфона приобретают к нему эти самые аксессуары.

Заметить обман сложно просто потому, что обычно покупатель в суматохе с оформлением забывает попросить чек на аксессуары, стоимость которых продавец многократно завышает, либо вовсе не озвучивает.

Пользователь Pikabu заметил неладное только благодаря тому, что купленный им чехол оказался бракованным. Придя обратно в салон его заменить, он узнал настоящую стоимость товара, которой оказался крайне удивлён. Продавец завысил его цену аж в два раза – 2000 рублей вместо 1000. Теперь обманутый клиент будет разбираться с руководством салона.

Благо, противостоять мошенничеству очень просто – нужно всегда требовать чеки и проверять свой кэшбек в приложении «МТС Деньги» не отходя от кассы. Впрочем, требовать чеки и быть внимательным стоит при любой покупке дорогих товаров, особенно если при этом проводятся не очень понятные вам схемы.