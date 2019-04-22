Отговорки и отписки. РЖД тянет время, не желая предоставлять скидку студентам

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Из студента в пенсионера можно превратиться при попытке оформить нужную скидку на билет. РЖД нарушает все сроки, и вынуждает пассажиров покупать билет за полную стоимость.

Главный железнодорожный перевозчик страны старается идти в ногу со временем – предоставляет своим клиентам мобильное приложение, которое призвано упростить процесс покупки билетов, заявляет о различных акциях и скидках.

Герой истории решил воспользоваться скидкой для студентов размером 25% от стоимости билета. Для получения скидки необходимо было получить статус «студент», причём, если скидка такого рода оформляется не в первый раз, статус обучения в учебном заведении ещё раз нужно подтвердить. На сайте сообщается о сроках присвоения статуса – не дольше двух дней. Так как в первый раз у героя истории получилось всё оформить за пару дней, в этот раз система анализировала документ порядка недели, а после выдала результат – отказ.

После того, как студент получил нужную справку и предоставил в РЖД посредством переписки, вопрос также не был решён за установленные двое суток. Только после звонка на горячую линию получилось добиться желаемого результата. Однако, несмотря на изменение статуса, скидка всё равно не считывалась. На письменные запросы студента сотрудники РЖД перестали отвечать, а при звонке отвечали, что вопрос передан в техническую службу.

В итоге, студент был вынужден приобрети билет за полную стоимость. Стоит отметить, что скидка 25% представляется в случае покупки билетов в вагон «купе». По причине того, что билеты на места «плацкарт» были уже раскуплены, а скидка обещала сократить стоимость на 25%, герой истории и пытался оформить себе нужный статус. Однако в итоге студент скидку не получил, и билет в купе приобрел за полную стоимость.

На что рассчитывает РЖД? На то, что студенты ещё не имеют опыта общения с бюрократическим аппаратом и не пожелают подать жалобу в соответствующие инстанции? Или отговорки и отписки используют, потому что понимают, что, по сути, являются перевозчиком – монополистом и у пассажиров зачастую попросту нет альтернативы для путешествия по железной дороге.

Так или иначе, горе – студент не теряет оптимизма, и предупреждает других пассажиров о том, что любое взаимодействие с РЖД нужно по возможности производить заранее.