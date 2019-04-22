Фейк-такси. «Яндекс» подвергает детей смертельной опасности

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Некомпетентными водителями и небезопасными детскими креслами «радует» своих клиентов сервис «Яндекс.Такси» при заказе машин по тарифу «Детский».

Тариф «Детский» от «Яндекс.Такси» елейно обещает клиентам комфортные и безопасные поездки на машинах с подготовленными водителями и надёжными детскими креслами. Однако, молодые родители уверены, что поездки на этом тарифе смертельно опасны для их детей.

Как рассказал один их постоянных клиентов, пользующийся в основном именно этим «чудо-тарифом, за всё время поездок он на личном опыте смог убедиться в том, что сервису, как и водителям, плевать на качество предоставляемых услуг. Так, по его наблюдениям, подавляющее большинство водителей, работающих по этому тарифу, имеют лишь «убитые» кресла, которые не только не способны спасти ребёнка в случае ДТП, но и могут ещё больше его покалечить. Кроме того, больше половины таксистов не умеют крепить кресла к машине либо вовсе отказываются это делать, аргументируя отказ тем, что «все ездят так».

Весьма интересно и то, что служба поддержки не понимает негодования клиентов и продолжает уверять их в том, что тариф для них чрезвычайно важен, поэтому контроль в отношении него очень жёсткий, а все водители проходят специальное обучение. Но всё это только на словах. На деле, водители рассказывают совсем другое. Например, по их словам, сейчас для подключения к этому тарифу достаточно лишь отправить фото детского кресла.

Таким образом детского тарифа словно и нет ни для водителей, ни для самого «Яндекса». Вероятно, самый крупный и популярный агрегатор России запамятовал, что мало ввести какую-то весьма нужную услугу на бумаге, но нужно ещё и предоставить её фактически. Иначе от нужного тарифа останется одно название, а сам сервис заслуженно получит клеймо «фейк-такси».