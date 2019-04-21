Платите за имя: Вино Михалкова отличается от обычного только завышенной ценой – эксперт

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Никакого суперизыска в вине нет, утверждает эксперт, а потребители сообщают, что Dodici «не зацепило».

Никита Михалков открыл собственную винодельню еще в 2006 году в итальянской Тоскане, а уже в 2013 начал выпускать первые бутылки с вином собственного производства. Оно было достаточно молодым, 2007 года, но некоторые эксперты ожидали очень хорошего качества от вина.

Однако один из винных критиков Лысенков Дмитрий заявил, что в основном потребитель будет платить за бренд Михалкова, ведь он является знаменитым режиссером. Его вино Dodici изначально появилось в Санкт-Петербурге, Москве, а также Нижегородской области в Павлово, там недалеко находится усадьба Михалкова. И одна из потребительниц сообщила в Сети, что посетила магазинчик в Павлово. По ее словам, женщину не порадовали цены, еще бы – средняя цена 3000 рублей, а также та бутылка, которую она купила, ее совсем не впечатлила. Она считает, что нечему было цеплять в данном продукте, а значит оно, по сути, и не стоит своих денег.

В конце она задала логичный вопрос: «Почему так дорого?». А вот почему, в основном, как говорится, «платите за имя», тем более, что Тосканская винодельня выпускает всего несколько тысяч бутылок в год, количество ограничено, что, по идее, должно повышать спрос.

Однако все-таки по итогу эксперт считает, что вино Михалкова отличается от обычного только завышенной ценой, ведь его собственный бренд ничего другого и не обещал, тем более, что найти его пока можно только в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге.