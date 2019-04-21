Срочно нужен ревизор: В Black Star Burger реальная еда отличается от картинки в меню

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Непрезентабельные булочки могут сильно понизить рейтинг кафе быстрого питания.

Black Star Burger - всем известная российская сеть ресторанов быстрого питания, которая принадлежит не менее известному реперу Тимати. С момента открытия первого отделения прошло чуть более двух лет, но рестораны распространились практически по всем городам России. Миллионы посетителей успели оценить фирменные черные булочки, оригинальные черные перчатки и быстрое обслуживание, которое увы, не всегда качественное.

О впечатлении после посещения одного из столичных отделений Black Star Burger решил рассказать неравнодушный житель города. По словам молодого человека, он решил пообедать в заведении на Новом Арбате. Был заказан «Чисбургер BBQ Special» стоимостью 169 рублей. Ориентируясь на изображение в меню, в состав чизбургера входит булочка, соус, жареный лук, сыр Чеддер, говяжья котлета и соленые огурцы.

Однако, каково разочарование было у посетителя, когда ему принесли его заказ. Оказалось, что в Black Star Burger реальная еда отличается от картинки в меню. Клиент сделал фото на память, на котором отчетливо видно, что половины из заявленных ингредиентов просто не положили. Да и внешний вид булочки не вызывает желания это есть.

Возможно, прикрывшись популярностью, повара сети быстрого питания Black Star Burger решили выиграть не качеством, а количеством. Складывается такое впечатление, что заведению срочно нужен ревизор.