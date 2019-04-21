Вечный бан: Авито наказал честного продавца за проделки мошенников – очевидец

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Площадка «впарила» мужчине чужой электронный адрес, обвинив в махинациях с продажей товаров, как рассказал пользователь.

Техническая поддержка сайта Авито, судя по отзывам в сети, объявила вечный бан ряду продавцов. Однако в чем их вина, пока неизвестно. Одно из мнений озвучил россиянин, попавший в эту мясорубку. Мужчина оказался заблокированным, но вместо того, чтобы восстановить доступ к старому аккаунту, Авито «впарил» мужчине чужой электронный адрес.

Авито утверждают, что провели проверку, итогом которой и стала блокировка аккаунта. Мужчина якобы с нескольких адресов пытался продавать одни и те же вещи. Правилами сайта это запрещено, поэтому пользователя быстро «закрыли». В переписке с поддержкой россиянин изо всех сил пытается доказать, что судя по всему стал жертвой мошенников. Однако Авито упорно настаивает на своем. Более того, мужчине запретили создавать новые адреса, но не объяснили, как пользоваться чужой почтой.

Длительное общение с сайтом так и не дало результатов. В сети считают, что Авито наказал честного продавца за проделки мошенников. Некто пошел на хитрость, заполучив несколько адресов почты, пытаясь поскорее что-то продать. Под горячую руку попался и адрес героя истории. В сети рекомендуют разорвать замкнутый круг, попросив Авито заблокировать чужой адрес, который они «присвоили» россиянину. Возможно, мужчина сможет с новой почтой продолжить использование сайта.

Однако не факт, что после этой истории ему будет интересно такое сотрудничество. В интернете мужчине советуют уйти к конкурентам. Некто особенно яростно высказывается об Авито. Сообщает, что после 3 марта заблокировали множество продавцов, а лимит бесплатных объявлений снизился до одного в месяц. Если верить россиянам, Авито и сами не грешат мошенничеством, воруя деньги с чужих личных счетов. Если подобные истории станут массовыми, продавцы Авито без раздумий начнут обогащать конкурентов.