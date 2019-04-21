Хватит, отписка: Юниорка Загитова устала наблюдать за успехами Медведевой

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«Взрослый» образ Евгении Медведевой, как полагают, пока не по плечу «маленькой» Алине Загитовой.

Известие о том, что Алина отписалась от Евгении в Instagram, остро обсуждается в Сети. При этом, многие уверены, что взаимное соперничество возникло, когда они обе были под крылом Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018, Медведева, решив, что внимания и усилий тренера было недостаточно для получения «золота», скандально ушла к канадскому специалисту. Загитова осталась у Тутберидзе, поставившей на поток подготовку вундеркиндов, с лёгкостью крутящих не только «тройные», но и «четверные» аксели и риттбергеры.

Постепенно Евгения начала демонстрировать успехи под руководством нового тренера, плавно перейдя во взрослое катание. Вот здесь и может таиться главная причина отписки Алины от страницы в соцсети заклятой подруги. Возможно, она посчитала, что хватит глядеть на то, что в силу объективных причин ей сделать пока не удастся. И для этого есть причины.

Разговоры о необходимости вернуть фигурному катанию женственность, нацелены прежде всего против юниорок, свободно крутящих спортивные элементы. Но этим девочкам пока не под силу исполнить то, что могут показать те же 20-летняя Медведева и 22-летняя Елизавета Туктамышева. А именно – эмоцию, страсть и драматургию танца.

К тому же, большое значение в оценках и обсуждениях играют наряды фигуристок. Например, роль раскованной стюардессы в исполнении Туктамышевой обговаривается до сих пор. А смелый образ, явленный Евгенией Медведевой на ледовом шоу в Корее, скорее всего, послужил причиной срыва Загитовой, которая устала наблюдать за её успехами. Алине только-только должно исполниться 17 лет, но она уже понимает все трудности, связанные с физиологической перестройкой организма, как правило, приносящих проблемы представительницам женского катания.