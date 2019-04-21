Яндекс.Смерть: Курьеры рассказали о рабских условиях труда в сервисе «Яндекс.Еда»

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Курьеры печально известного сервиса «Яндекс.Еда», несмотря на поступающие в их адрес угрозы, во всеуслышание рассказали об адском графике работы, необоснованных штрафах и неадекватных требованиях работодателя.

Сервис быстрой доставки еды от «Яндекс» стал фигурантом громкого скандала в связи с гибелью 20-летнего курьера, загнанного до смерти 10-часовой рабочей сменой. На фоне этих событий в социальных сетях развернулась целая война против сервиса, более известного теперь в широких массах под новым названием - «Яндекс.Смерть». Свою лепту в борьбу с «рабской системой» внесли и работники курьерской службы.

Так, по словам курьеров, решивших через Twitter донести правду до общественности, неизбежной частью работы на сервис «Яндекс» являются отсутствие обязательных перерывов, отмена смен без предупреждения, предъявление неадекватных требований к работе, а также назначение неподъёмных штрафов на ровном месте.

Всю абсурдность системы начисления штрафов наглядно демонстрирует ситуация с погибшим курьером, которого оштрафовали за неявку на работу. Видимо, для «Яндекс.Еды» даже смерть не является уважительной причиной. Впрочем, и повод не всегда нужен этому сервису для того, чтобы лишить людей денег, заработанных кровью и потом. Как пожаловался один молодой человек, при идеальных показателях труда у него были списаны все заработанные деньги. Более того, он ещё и остался должен своему работодателю. За что? Неизвестно.

Также весьма часто курьеры сталкиваются с неадекватными требованиями относительно скорости доставки, когда, например, за 14 минут нужно доставить заказ по адресу, находящемуся в 4 км от точки отправления. Видимо, в данном случае каждый работник должен иметь свой карманный телепорт. Иначе опоздание грозит ему штрафом.

Проблема наплевательского отношения работодателей к своим работникам также хорошо показана в нынешних условиях, когда курьеры вынуждены в тёплые весенние дни трудиться, обливаясь потом, в зимней брендированной спецодежде. Нетрудно догадаться, что любая попытка избавиться от зимней одежды грозит им лишением денег.

Что особенно интересно, после публикации «грязных» подробностей работы на «Яндекс» руководство сервиса пригрозило нерадивым работникам ответственностью за распространение «подобных материалов». Видимо, теперь всем разговорчивым курьерам в лучшем случае грозит увольнение.

Наиболее неприятным аспектом данной истории является то обстоятельство, что сервисы доставки еды уже плотно вошли в жизнь современного человека, однако у конкуретнтов «Яндекса» условия работы, как правило, не лучше и бежать молодым курьерам оказывается просто некуда.