Новая схема обмана: водители Яндекс.Такси включают платное ожидание до подачи такси

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В интернете всплыла новая схема «дополнительного заработка» водителей Яндекс.Такси - они каким-то образом ставят заказ на ожидание ещё до того, как автомобиль приехал.

Пользователь Twitter выложил на своей странице пост с обращением к техподдержке Яндекс.Такси с описанием неприятной ситуации – он заплатил за поездку на 74 рубля больше, чем был должен.

В электронном чеке дополнительная сумма была списана за платное ожидание – целых 15 минут водитель якобы ждал пассажира. Однако, по словам пользователя сети, он сел в машину практически сразу при подаче автомобиля.

Облапошенный пассажир предположил, что эта схема не нова, однако поиск в сети других подобных случаев не дал результатов – похоже, что это ранее не использовавшийся метод. Поставить машину так, чтобы её было сложно найти, или вписать в чек не оказанные услуги вроде детского кресла – известные способы «дополнительного заработка» водителей такси, однако платное ожидание до прибытия автомобиля уже что-то новенькое.

Техподдержка Яндекс.Такси относительно быстро среагировала на столь негативный отзыв. В комментарии под постом они попросили пользователя отправить им личным сообщением номер телефона, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Будем надеяться, что службы Яндекса смогут разобраться в случившемся и, если у водителей действительно есть возможность так легко обманывать пассажиров, оперативно её у них отобрать.