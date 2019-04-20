Палево конкретное: Клиентка обвинила «Связной» в «сливе» паспортных данных мошенникам

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Россиянку «обрадовали» сообщением о задолженности, которая появилась в результате вероятного мошенничества или простой некомпетентности сотрудников магазина.

Клиентка обвинила «Связной» в «сливе» своих паспортных данных мошенникам. Неприятная ситуация, порочащая репутацию магазина, могла произойти, когда девушке продавали сим-карту Tele2 в ноябре. Клиентка сообщает, что довольно долго разбиралась с необходимым тарифом и также долго требовала у сотрудника «Связного» договор. В итоге, документ был получен, но с ошибками в ФИО. Россиянка не придала этому значения и приступила к использованию сим-карты.

Однако не все произошло так удачно. Спустя четыре месяца в феврале текущего года к девушке «постучался» МегаФон. В предоставленной оператором квитанции на удивление девушки была задолженность за услуги связи. Указанный номер телефона не совпал ни с одним из тех, которыми пользуется героиня истории. Свет на возможную авантюру пролила та самая ошибка в ФИО, которую девушка допустила при оформлении сим-карты Tele2 - палево конкретное.

Девушка испугалась, что магазин мог связать ее с криминалом. Как удалось выяснить позже, «левая» сим-карта с долгом также была куплена кем-то в «Связном». Но каким образом она оказалась прикрепленной к ФИО девушки, причем с такой же ошибкой? Клиентка подозревает, что корень проблемы кроется в сотрудниках «Связного».

С одной стороны, кто-то мог целенаправленно проникнуть в базу клиентов «Связного» и, таким образом, оформить новую сим-карту на жертву ситуации, «повесив» на нее чужой долг. С другой стороны, к неприятному для магазина положению дел могла привести обычная некомпетентность сотрудников, которые недоглядели утечку информации. Чтобы отгородиться от последствий и уплаты неизвестной задолженности, девушка написала заявление в МегаФон о непричастности к происходящему.

На жалобу клиентки ответил аккаунт, называющий себя официальным представителем магазина «Связной». Но наблюдательный пользователь сети отметил, что на ресурсе уже имеется другой верифицированный аккаунт магазина. На данный момент неизвестно, связался ли с клиенткой настоящий представитель «Связного» или это очередное подозрение на мошенничество.