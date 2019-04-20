Тупой расчет и кидалово? Шоферы обвинили «Яндекс.Такси» в лохотроне с бонусами

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Таксистам обещают дивиденды за продуктивность, которые на деле якобы невозможно заработать.

Жертвами нестыковок со счетами в «Яндекс.Такси», похоже, становятся не только пассажиры, но и сами таксисты, о чем недавно и сообщили водители из Омска. Все началось с того, что омское отделение сервиса предложило своим шоферам систему оплаты с начислением бонусом за заказы. Проще говоря, чем больше водитель берет заказов, тем больше ему на счет приходит бонусов.

Из слов представителей сервиса выходило, что за 30 и более заказов шофер получит благодаря бонусам не менее 4200 рублей. Однако есть пометка, что заработок высчитывается до вычета комиссии, а, следовательно, если дебет с кредитом не сходится – это комиссия виновата. Причем бонусы – величина настолько таинственная, что ее невозможно сосчитать.

Местные шоферы настолько запутались в расчетах, что обвинили «Яндекс.Такси» в лохотроне с бонусами. «Непонятки» вызвала даже дата акции – то ли это разовое мероприятие, то есть акция будет действовать лишь один день, то ли бонусный расчет теперь будет проводиться на постоянной основе. Организаторы пояснили, что сообщение о том, сколько водитель получит денег, станет доступна лишь на следующий день в «Таксометре».

Некоторые водители решили, что это очередной тест, другие и вовсе подумали, что это банальное «кидалово» и еще один способ выкачки денег, как с водителя, так и с пассажира. Не исключено, что, благодаря такой «завлекухе», омские таксисты будут работать на износ, а потом не смогут и проверить, стоит ли овчинка выделки: «По ходу опять кидалово?», «Тупой расчет стоимости поездки?», - уже откликнулись на такую инициативу таксисты. Или, как вариант, «Яндекс.Такси» испытывает нехватку кадров и пытается привлечь новых сотрудников.