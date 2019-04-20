Довели, нелюди: Пользователи сети требуют Яндекс.Еду ответить за смерть сотрудника

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Люди объединились против сервиса доставки с целью присечь адские условия труда в компании.

В пятницу 19 апреля в центре трагического события оказался сервис быстрой доставки Яндекс.Еда. Одного из сотрудников нашли мертвым возле одного из кафе Санкт-Петербурга. Как рассказали очевидцы, молодой человек, придя перекусить, пожаловался на плохое самочувствие, вышел из заведения и упал замертво.

Позже выяснили, что у курьера случился сердечный приступ. Коллеги винят в этом нагруженный график, ведь парень работал 10 часов без перерыва. В сети негодуют, что его довели нелюди-работодатели.

Конечно, представители Яндекс.Еды обязались предоставить родным умершего всю необходимую помощь, тем самым сняв с себя всю ответственность. Однако, пользователи сети требуют сервис ответить за смерть сотрудника по всей строгости закона. Ведь на лицо нарушение условий Трудового Кодекса России.

Все «разборки» были перенесены на просторы Сети, где самые активные предложили свою линию действий. Было предложено как можно сильнее снизить рейтинги компании, оставляя плохие комментарии в популярных сервисах Google Play и App Store. По их мнению, чем меньше людей обратиться в данную службу, тем меньше вреда будет принесено здоровью рабочих. Таким образом неравнодушные активисты надеются привлечь внимание общественности и власти к адским условиям труда.

Сам же сервис Яндекс.Еда никак не комментирует пользовательский «флешмоб», направленный против компании.