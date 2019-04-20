Сегодня, 20:01

Уроженка Украины невольно стала оружием уничтожения россиян.

Регина Тодоренко – довольно успешная ведущая. Её пятничное ток-шоу с приглашёнными гостями почти всегда попадают в топ YouTube. Не помешала девушке даже неожиданная беременность и создание семьи – Регина мудрёно использовала обстоятельства в своих целях.

Теперь контент, создаваемый Тодоренко, больше похож на мамские блоги, которые, вопреки первоначальному предназначению, не создают уважение к институту семьи, а рушат его. Свою лепту ведущая вносит благодаря популярности, которая требует создания «хайпа».

Тодоренко уже в первых выпусках второго сезона шоу «Пятница с Региной» свела интервью с разношёрстными знаменитостями к теме подгузников, детских экскрементов, похудения, вопросам воспитания, интимной жизни и идеальных мужчин. Лишь изредка ведущая пытается создать видимость заинтересованности в госте как в специалисте какой-то сферы. Тем самым девушка со своей колокольни просто затягивает россиян в демографическую могилу.

Выкопал эту могилу многолетний экономический хаос в России. Как говорят данные Росстата, стабильно высокую позицию в стране удерживает смертность населения, за ней следует рождаемость, и только эмиграция и иммиграция иногда передают друг другу пальму первенства. К тому же, российский народ признали одним из самых быстро стареющих в мире.

Прогноз Федеральной службы статистики на 2035 год представляет Россию быстро умирающей страной. В частности, население может сократиться до 137,47 млн человек, а в самом оптимистичном, но нереалистичном сценарии – 157 млн. Другие данные показывают, что причиной для этого служит неверие молодёжи в создание счастливой семьи, нежелание иметь детей и элементарная материальная необеспеченность, заставляющая работать, не разгибая спину, из-за чего времени на личную жизнь у людей не остаётся.

Существенным агентом влияния являются медиа и подобные шоу, как «Пятница с Региной», где зрители не стесняются выражать, как отвратительно им слышать обсуждение нелицеприятных деталей младенчества, отбивающие любое желание «ввязываться в эту историю».