Доброта - порок? Почему медработников увольняют за помощь младенцам

Сегодня, 18:23

Медсестра из Екатеринбурга потеряла работу из-за сбора благотворительных средств для детей-сирот.

Перейдя под попечительство частных организаций, совсем не добровольно, медицинские учреждения и перинатальные центры сталкиваются с проявлением тотального бюрократизма: зарплаты уменьшают, отпуска сокращают, а если что-то не нравится , то будьте добры — увольняйтесь. Или вас уволят, но уже по статье. По крайней мере, об этом говорят отзывы в сети.

Совсем недавно в общественности разразился скандал: общественность возмутилась, почему медработников увольняют за помощь младенцам? Основой для этого стал факт вопиющей несправедливости по отношению к молодой сотруднице одной больницы Екатеринбурга. Медработницу заставили подписать просьбу об увольнении ссылаясь на собственное желание, после того, как она решила помочь новорожденным отказникам. Как рассказала сама девушка, в конце марта она создала запись в социальной сети с просьбой собрать одежду для маленьких жителей патологического отделения.

По словам девушки, больница ощущала недостаточную обеспеченность гигиеническими средствами для грудничков. На следующий день разгневанное начальство обвинило сотрудницу в позоре медучреждение, которое якобы не нуждалось ни в чем.

Администрация больницы вообще заявила, якобы был пресечен акт мошенничества: вещи, которые собрала медсестра учреждению переданы не были, а были выставлены на продажу. Однако девушка все отрицает.

Такой ответ осудили волонтеры, которые предоставили отчетность о том, чего и сколько они получили от медсестры.

Получается, что в современном обществе доброта — это порок? Что же будет с самыми незащищенными гражданами страны, с сиротами, если проявлять заботу запрещено под угрозой тюрьмы? Пожалуй, это неизвестно никому, ведь репутация медучреждений и их руководителей важнее всяческих моральных принципов.