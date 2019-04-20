«Садисты поголовно»: «Почта России» изуродовала посылку из ненависти к Marvel

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Рога обломали и порвали плащ, - разразился гневной тирадой недовольный получатель посылки.

На «Почту России» жаловались многие россияне, но далеко не всем хватало смелости и злости послать ведомство по самому популярному адресу. Однако одного из получателей рассыльное учреждение возмутило до чрезвычайности. О том, что посылки по почте приходят не совсем «в кондиции» жаловались и раньше, но над супергероем из вселенной Marvel, который пришел по почте пользователю Twitter, откровенно поиздевались.

Была разворочена не только коробка: у героя комиксов, по всей видимости Тора, так как речь идет о рогатом шлеме викингов, были отломаны эти самые рога и разорван в нескольких местах плащ. Жертва некомпетентной работы посыльных заявила, что сотрудники «Почты России» - «садисты поголовно».

Из вышесказанного, вероятно, следует, что у почтовиков какой-то зуб на героев комиксов и данное злодеяние было совершено на почве личной неприязни. Получатель прикрепил несчастному супергерою обратно его рожки, но осадок остался, равно как и желание относиться к работникам службы хорошо. Остается открытым вопрос: или посылка была испорчена из ненависти к упакованному в ней предмету, или же из-за некомпетентности сотрудников. В любом случае, подход к работе с клиентами и их имуществом пора менять, иначе придется менять самих работников.