Ни стыда, ни совести: «Аэрофлот» оскорбил ветеранов отсутствием льгот на майские праздники

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По всей видимости, фраза «никто не забыт – ничто не забыто» в современном обществе уже постепенно теряет силу.

Практически все крупные компании в России стараются к майским праздникам предоставить какие-то акции, скидки или льготы для того, чтобы уважить ветеранов. Однако, «Аэрофлот» к их числу, вероятно, относить себя не стал. Доказательством этому послужила переписка женщины с компанией на просторах соцсетей.

Россиянка призналась, что ее мама - бывшая несовершеннолетняя узница фашизма, а уже ее мама, бабушка рассказчицы, умерла и была похоронена в Германии в 1944 году. Именно поэтому девушка попросила у «Аэрофлота» возможность вылететь ей с матерью на могилу родственницы в дни празднования победы в Великой Отечественной.

Естественно, ожидаешь, что представители «Аэрофлота» тут же должны были пойти на уступки семье, пострадавшей от ужасов войны, однако вместо этого они дали сухой ответ, которым оскорбили, вероятно, всех отечественных и не только ветеранов. Все дело в том, что представители главной российской авиакомпании поразили публику отсутствием льгот на майские праздники. Подобное, вызывает только реакцию в духе: «ни стыда, ни совести», потому как другие компании, сообщали об акциях уже довольно давно.

Как ни странно, однако даже в сфере авиаперелетов, российская компания S7 приглашала ветеранов совершить перелет в любую из стран СНГ, а также Грузию, прося практически «символические» суммы. «Аэрофлот», вероятно, решил, что на ветеранах особых денег не заработаешь, а потому на акции для участников ВОВ и так называемых «детей войны» решили не вводить.

Как отразится это на имидже такой крупной компании сказать сложно, учитывая то, что до майских праздников у них еще есть какое-то время на исправление. Возможно, в «Аэрофлоте» одумаются и все же введут хотя бы скидки для ветеранов.