Миллионы в помойку? Россети могут покрыть убытки за счёт граждан

Сегодня, 14:25

В 2018 году компания растратила 17 млрд рублей, которые ей могут компенсировать простые граждане.

Публичное Акционерное Общество Россети является крупнейшим оператором электросетей в России. Компания на 88% принадлежит государству, но это не мешает ей принимать странные решения. ПАО Россети могут покрыть убытки за счёт граждан, которые будут подключаться к электрическим сетям.

Холдинг выдвинул предложные увеличить тариф подключения к сетям, но никто не мог бы и подумать, что предложение будет таким кабальным. В компании предложили увеличить тариф с 550 рублей до 5000 за 1 кВт. Таким образом, цена на подключение выросла более чем в 130 раз.

А всё потому, что в прошедшем году у Россетей был убыточный год, в котором убытки составили 17 млрд. Уходят ли миллионы в «помойку» или идут на нужды населения - это известно не многим. Однако так и остаётся непонятным тот факт, что компания решила покрыть затраты за счёт граждан, которые и так платят за услуги подключения.