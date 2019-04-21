Безопасность прениже всего: Лихач Яндекс.Такси «втычит» в смартфон, пока клиентка следит за дорогой

Сегодня, 11:00

Обещанная комфортная поездка превратилась в шумную и опасную для жизни из-за наглого желания таксиста поговорить по телефону.

Россиянка заказала машину в «Яндекс.Такси» из раздела «Комфорт», однако была неприятно удивлена. Судя по опубликованному в Twitter видео, лихач Яндекс.Такси «втычит» в смартфон, пока клиентка следит за дорогой. Девушка пожаловалась, что мужчина, будучи за рулем, громко разговаривал с кем-то по телефону. Однако этого ему оказалось мало. Работник «Яндекс.Такси» переключился на запись голосовых сообщений, чем продолжал досаждать пассажирке. Видимо, для этого таксиста безопасность клиента прениже всего.

Приложение «Яндекс.Такси» гласит, что водители, работающие в категории «Комфорт», обучены и хорошо знают стандарты качества. Однако приехавший по вызову таксист большого значения стандартам не придал, судя по его поведению. Неизвестно, прошел ли этот водитель вообще отбор, о котором сообщает «Яндекс.Такси» в своем приложении. Менеджер службы отреагировал на жалобу клиентки в Twitter, попросив отправить детали поездки, чтобы уладить ситуацию.

Работникам «Яндекс.Такси», решающим конфликты, нужно отдать должное. Соцсети они мониторят, на недовольство россиян вроде бы реагируют. Однако нарушений со стороны самих таксистов, на которых возлагается самая большая ответственность, меньше не становится. Таксисты воюют за каждую копейку чаевых, снимают деньги клиентов через приложение за неосуществленную поездку, устраивают войны между собой, в которых крайними оказываются пассажиры. Это далеко не полный список неприятных случаев.

С «Яндекс.Такси» бывало всякое, но никакие конфликты не должны касаться ПДД. Пренебрежение этими правилами влечет за собой страшные последствия, как для пассажира, так и для водителя. Главное для клиента – не молчать в таких ситуациях, иначе безнаказанность «втыкающего» в смартфон водителя в дальнейшем принесет жертвы.