Плевать на закон: Водителей Яндекс.Такси уличили в мошенничестве с номерными знаками

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Вопиющее зрелище очевидцы сняли в Санкт-Петербурге.

В очередной раз в центре скандала оказываются представители сервиса Яндекс.Такси. В северной столице России случайный прохожий уличил водителей популярной службы в мошенничестве с номерными знаками.

По словам молодого человека, он стал свидетелем противозаконных действий совершенно случайно, когда прогуливался по улицам родного города. Увидев на обочине машину Яндекс.Такси и водителей, скучковавшихся вокруг машины, автор решил включить видеосъемку. И оказалось, что не зря: на записи видно, что один из водителей, не говорящий по-русски, без всякого стеснения начал снимать номера и менять на другие. Другие же стояли в стороне и фотографировали. Возможно, таким образом водители решили обмануть систему и начальство, которое проводит фотоконтроль, якобы следя за надлежащим состоянием машин.

Видео было выложено на всеобщее обозрение и моментально вызвало бурю негодования жителей Санкт-Петербурга. Они пришли к единому выводу: своевольным водителям плевать на закон и главное для них - лишь заработок.

Клиенты обратились к представителям фирмы с требованием разъяснить происходящее, но пока никаких комментариев не поступило.