Покупала холодильник – впарили страховки: В «Эльдорадо» пенсионерку втянули в тысячные кредиты

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О вопиющем случае «гипноза» пенсионеров рассказали в Сети.

Как стало известно из опубликованной жалобы, старушку оболванили в одном из магазинов крупной сети электроники «Эльдорадо». В него женщина пришла за новым холодильником, который заранее собиралась взять в кредит и не скрывала информацию от консультанта. По неизвестным причинам, обслуживающий старушку продавец перекрутил «мусорную» реформу и заявил покупательнице, что в тот день была последняя возможность, когда новый холодильник ей могли бы продать по акции взамен на законную утилизацию старой техники.

Этот приём очень похож на тактику, которую под себя адаптировали дворовые разводилы: жертве необходимо создать условия спешки и хаоса, чтобы она перестала анализировать происходящее. В процессе подписания десятков бумаг пенсионерке впарили несколько видов страховок и втянули в тысячные кредиты: «Стала документы перечитывать, а там окромя холодильника и страховку на несколько тыщ, и страховку самой пенсионерки на несколько тыщ, и ещё», - описывает ситуацию знакомая пострадавшей.

Проблемность конфликта заключается в том, что с боем расторгнуть договорённости могут только столичные брокеры, что больно ударит по карману женщины из периферии. В Сети сообщают, что торговые гиганты не гнушаются применять такие уловки к невнимательным и пожилым клиентам. Правда, объективность указанной информации проверить сложно - представители сети никак не комментировали пока данную ситуацию.