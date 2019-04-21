А что такое «народное достояние»? Медведева уличили в повторе судьбы Белоруссии из-за Украины – что будет с Россией?

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Вспоминая ситуацию с Лукашенко, Медведев мог подвергнуть российскую экономику очередному удару, - несколько дней назад премьер ввел санкции против Украины «в честь президентских выборов», запретив ввоз народного достояния на территорию «не очень дружественной державы».

Согласно комментарию к девятой статье Конституции РФ, народное, общенациональное достояние — газ, нефть, ценные ресурсы, не могут принадлежать не одному субъекту РФ, поскольку это нарушает права и ограничивает их использование других субъектов и народов России.

Однако подобное вольное распоряжение нефте- и газопродуктами ущемляет многих россиян. Однако это еще лирика, как говориться.

Не так давно, президент Александр Лукашенко объявил, видимо от большой обиды, что транспортировка нефти по территории Белоруссии будет временно приостановлена из-за запрета на ввоз белорусских овощей в Россию. А после, нефтепровод был признан аварийным.

Из-за случившегося, экономисты предсказывают сильные убытки из-за упущенной прибыли, поскольку Россия поставляла весьма значимые объемы нефти на территорию Европы.

Убытки Роснефти, по словам Игоря Сечина, составили около 75 миллиардов рублей, из-за «самостоятельной» политики Медведева.

Теперь, «длинные руки Медведева» дошли и до Украины. Запретив то, что принадлежат населению России, премьер ставит российскую экономику под еще один удар, хотя по словам Сечина, благодаря этому, внутренние поставки нефти могут вырасти до 17,5%.

Уличенные в «повторе судьбы», Дмитрий Анатольевич, видимо, не собирается останавливаться, но в попытках «испортить настроение неприятелю», он может подпортить его и россиянам.