Жириновский заступался за онкобольную Фриске перед правительством — Путин долго думал?

Если не заниматься здравоохранением, будет как с Жанной Фриске, - Владимир Жириновский на заседании Госдумы провел «воспитательные беседы» с чиновниками Единой России, спустя пять лет, Минздрав «засуетился».
В 2006 году Владимир Жириновский участвовал на одном теле-шоу вместе с трагически ушедшей певицей Жанной Фриске. Их мало, что связывало, однако в 2014 году, чтобы его наконец услышали, как выражаются соратники лидера ЛДПР, он отошел от основной темы на думском заседании и поговорил о болевшей тогда онкологией Жанне.
Слова о том, что здравоохранение в стране никакое, что нужно срочно все менять, были встречены в далеком 2014 году с насмешками в сторону лидера ЛДПР.
Однако его речь о том, что необходимо научиться предупреждать различного рода заболевания, как это делают в Европе, была одобрена многими пользователями сети и распространена по всему интернету.
И вот спустя 4 года после трагической смерти Жанны, Владимир Путин, имевший с ней хорошие отношения из-за родства их собак, подписал указ о нововведениях в сфере здравоохранения, которая касается онкологии - «долго думал».
Теперь, по заверениям премьер-министра РФ Медведева, все онкобольные смогут получить всю необходимую помочь в домашнем регионе, не делая долгих поездок. А те, кто опасается за свое здоровье, имею право на бесплатный стационар не только днем, но и вечером, а также на дому.