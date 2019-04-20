Жириновский заступался за онкобольную Фриске перед правительством — Путин долго думал?

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Если не заниматься здравоохранением, будет как с Жанной Фриске, - Владимир Жириновский на заседании Госдумы провел «воспитательные беседы» с чиновниками Единой России, спустя пять лет, Минздрав «засуетился».

В 2006 году Владимир Жириновский участвовал на одном теле-шоу вместе с трагически ушедшей певицей Жанной Фриске. Их мало, что связывало, однако в 2014 году, чтобы его наконец услышали, как выражаются соратники лидера ЛДПР, он отошел от основной темы на думском заседании и поговорил о болевшей тогда онкологией Жанне.

Слова о том, что здравоохранение в стране никакое, что нужно срочно все менять, были встречены в далеком 2014 году с насмешками в сторону лидера ЛДПР.

Однако его речь о том, что необходимо научиться предупреждать различного рода заболевания, как это делают в Европе, была одобрена многими пользователями сети и распространена по всему интернету.

«Если 20 лет назад Жанна Фриске знала, что у нее будет рак мозга, она бы не стала заводить ребенка за год до диагноза и могла бы выжить», - громогласно объявляет Жириновский с трибуны, заступаясь за Жанну и выражая опасения за детскую онкологию, - «это не дети больные, а мы чиновники и министры больные, что так поступаем»

И вот спустя 4 года после трагической смерти Жанны, Владимир Путин, имевший с ней хорошие отношения из-за родства их собак, подписал указ о нововведениях в сфере здравоохранения, которая касается онкологии - «долго думал».

Теперь, по заверениям премьер-министра РФ Медведева, все онкобольные смогут получить всю необходимую помочь в домашнем регионе, не делая долгих поездок. А те, кто опасается за свое здоровье, имею право на бесплатный стационар не только днем, но и вечером, а также на дому.



