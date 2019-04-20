Игра поглощений и слияний: в сети появилась информация о слиянии Сбербанка и Ленты.ру уже в следующий понедельник

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По сети, подобно призраку коммунизма по Европе, бродят слухи о том, что грядущая судьба одной из крупнейших в России интернет-компаний полностью находится в руках главы Сбербанка Германа Оскаровича Грефа.

В соответствии с появившимися в интернете слухами, судьба одной из крупнейших групп компаний России, работающих в области интернет-медиа и развлечений зависит теперь от руководства Сбербанка России. Речь идёт о группе компаний Rambler&Co, в состав которой, кроме уже позабытых поисковика «Рамблер», вместе со всеми его почтовыми и развлекательными сервисами, входит ряд крупных и известных в России и СНГ СМИ.

В состав медиа-группы Rambler&Co входят общественно-политические интернет-издания Lenta.ru, Газета.Ru, развлекательный интернет-портал «Афиша» и спортивный интернет-портал «Чемпионат.com». Помимо прочего, в состав медиа-группы входит до сих пор популярная, хоть и редко обновляющаяся интернет-платформа блогов LiveJournal.com. Помимо этих изданий и активов, группе компаний Rambler&Co принадлежат и другие издания, сайты и активы.

Что именно произошло с возглавляемой медиа-магнатом Александром Мамутом медиа-группой Rambler&Co достоверно неизвестно, так как вся информация является лишь непроверенными слухами, из которых неясно, что же именно произошло между Мамутом и главой Сбербанка Германом Грефом. Может быть, что Сбербанк получил в залог акции Rambler&Co, переакредитовал их или же просто купил группу компаний.

Неизвестно, что именно произойдёт с Rambler&Co, но точно можно сказать, что если все эти слухи являются правдой, то в таком случае Сбербанк получит контроль над одними из самых крупных и влиятельных средств массовой информации России. Пока точно неизвестно, как сильно это скажется на свободе слова прессы в России, ведь держатель акций СМИ может задавать рамки работы редакциям.

Реальная судьба Rambler&Co станет известна только в понедельник, когда, по слухам, состоится официальное объявление результатов подписанного соглашения.