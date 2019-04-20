Справедливости быть! Клиенты «Почты России» могут добиться улучшения ситуации в отделениях

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«Почта России» не раз теряла чьи-либо посылки и хамское отношение сотрудников вряд ли уже кого-то удивят. Но справедливость может восторжествовать, если каждый клиент будет сообщать о проблемах руководству.

На интернет-форумах публикуется множество историй, связанных с «Почтой России», однако большинство из них так и остаются очередной жалобой обществу, без принятия каких-либо дальнейших мер.

Так, одна девушка рассказала свою историю, где она из принципа решила проучить нерадивых сотрудниц почты. Придя получать свою маленькую посылку, девушка отдала извещение и получила взамен пакет. Выйдя из отделения почты она обнаружила, что полученная ей посылка была адресована другому человеку.

Вернувшись в отделение, клиентка почты отдала сотрудникам ошибочно выданный пакет и попросила отдать ей её бандероль, однако сотрудницы отказали, так как у девушки не извещения. После долгих споров, они всё же отыскали извещение в мусорном ведре и вручили его посетительнице.

Девушка решила разобраться с этой ситуацией, обратившись к руководству в головном почтовом отделении, где начальство сделало выговор работницам районного отделения за хамское обращение с клиентами и отыскало потерянную посылку.

«Справедливости быть!», - комментируют эту историю остальные пользователи форума.

Посетителям «Почты России» следует обращаться и требовать справедливости, так как маленькими делами, вершится истина и общими усилиями россияне смогут вывести местные почтовые отделения на должный уровень.

Стоит также отметить, что в таких ситуациях вышестоящие структуры чаще всего идут навстречу своим клиентам и пытаются исправить ситуацию, делая почту более клиенториентированной.