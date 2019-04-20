«20 тысяч – это просто так»: пассажир рассказал об оскорблении пассажиров сотрудниками S7

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Клиенты авиакомпаний неустанно пытаются бороться с несправедливостью, с которой сталкиваются при перелётах. Русская сибирская авиакомпания S7 бросает своих пассажиров на произвол судьбы.

Интернет полнится огромным количеством отзывов, среди которых можно найти, как положительные, так и отрицательные. Пассажиры, пользовавшиеся услугами авиакомпании S7 пишут о том, что в общем и целом компания старается сохранить своё доброе имя, но есть некоторые случаи, показывающие наплевательское отношение к людям, делающим выбор в их пользу.

Одна из пассажирок компании S7 в своём отзыве описала ситуацию, случившуюся на рейсе, которым она летела. Одна молодая семья купила билеты на себя и отдельный билет для своего маленького ребёнка, однако, при посадке выяснилось, что на место для малыша был продан ещё один билет, только для взрослого пассажира.

Во время выяснения обстоятельств произошедшего, экипаж самолёта позволял себе повышать голос на мать с грудничком на руках, прося родителей держать ребёнка на руках во время полёта. Согласившись, молодая пара попросила детское кресло, но и здесь сотрудники авиакомпании вынуждены были им отказать, ссылаясь на то, что кресло необходимо было заказывать заранее и ничего страшного не случится, если каких-то 3,5 часа они будут лететь с младенцем на руках.

Заплатив за место для своего ребёнка 20 тысяч рублей, пассажиры мало того, что не получили оплаченную ими услугу, так ещё и в довесок были неоднократно унижены и оскорблены экипажем самолёта.

Автор отзыва, также помечает, что о таких ситуациях была наслышана не раз. И что люди говорят о S7, что: «Компания часто мухлюет с билетами и продаёт билетов больше, чем может перевезти людей на борту своего самолёта», - что в итоге и произошло с молодой семьёй.

Ситуаций с нехваткой мест на борту происходит довольно много, но в таком случае авиакомпании предпочитают решать эти вопросы бесконфликтно и в пользу своих пассажиров.

Радует лишь одно, что негативных отзывов в сторону S7 гораздо меньше, чем позитивных, что является хорошим показателем для этой компании.