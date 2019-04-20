Куда везет меня таксист? Поездки на Яндекс.Такси и «Максим» по безналу могут стоить здоровья и жизни

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Система оплаты Яндекс.Такси и «Максим» вынуждает водителей «выпрашивать» оплату наличными с пассажиров, что может нести для некоторых даже угрозу жизни.

Многие таксисты жалуются на то, как приходит зарплата. Если пассажир оплачивает за проезд по безналичному расчету, то деньги водитель увидит только в конце расчетного месяца, еще и с вычетом доли, которая причитается сервису такси. А в разгар информационной эпохи, когда 70% всех финансовых операция проводятся безналом, у водителя не всегда есть деньги даже на бензин.

По этой самой причине, водители часто просят перевести им деньги на личную карту, или же заплатить наличными. Многие пассажиры переживают, однако таксисты редко когда просят больше денег, чем заявлено за поездку, хотя, конечно, бываю и мошенники.

Что Яндекс.Такси, что «Максим» являются сервисами предоставления таксоматорных услуг как для пассажиров, так и для водителей. Многие даже не работают официально, лишь заполнив заявку через приложение. Тут и появляются и мошенники, и нечистые на руку люди, и даже бывшие уголовники.

Так, например, в 2016 году, по данным «Комсомольской правды», после проведенной рейд-проверки в Москве, были найдены среди таксистов: 200 пьяных водителей, более 300 без прав, около 900 бывших и «настоящих» уголовников и даже один вербовщик в крайне-радикальную террористическую организацию.

После этого многие задумались, насколько же опасно ездить в такси «по правилам таксиста». Очень часто возникают ситуации, что водитель не просто просит заплатить ему наличными, а еще и отменить поездку в процессе этой самой поездки, чтобы ему не пришлось отдавать заслуженные процент. Однако тут возникает проблема — деньги заплачены, поездка отменена, куда везет вас таксист?

Конечно, в 99% случаях, не стоит ничего бояться, однако люди бывают разные, и среди них могут оказаться и те, кто без прав, и рецидивисты. Поэтому важно запомнить, что ради безопасности, здоровья и жизни, не стоит переводить деньги за поездку заранее тем более отменять ее в процессе езды.

Пользователи Рунета даже написали небольшое стихотворение, которое заканчивается строками: «Куда везет меня таксист? Я туда не назначал»



