Минус 2000 за 3 ГБ? Пользователь МТС уличил оператора в недоговорке - подводные камни Тарифища

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Компания МТС всегда имела неоднозначную репутацию среды российских пользователей, ведь довольно часто всплывали «неписанные условия», от которых у многих абонентов деньги улетали быстрее, чем волны беспроводного интернета.

Самый популярный тариф, во многом благодаря рекламы с Дмитрием Нагиевым и отсылками на «Игру Престолов», «Тарифище» оказался не без неприятных сюрпризов. Один из пользователей обратил внимание на такую вещь, что абсолютно безграничный интернет — не является таковым.

«Спустился с небес на землю», - иронично комментируют ситуацию пользователи Рунета.

Дело в том, что при раздаче интернета с телефона (режим модема) есть ограничение в 3 Гб, после растраты которых, с SIM-карты будет списываться 75 рублей в день.

«...то есть, если вы потратите 3 Гб в первый же день, что весьма не сложно, то к концу месяца найдете очень неприятный сюрприз — минус 2175 рублей», - пишет «пострадавший».

Неприятный факт, однако, то, что этот тариф не из дешевых, было понятно еще из рекламы, так в чем же дело? Основная проблема заключается в том, что подобные условия не афишируются, а точнее являются «скрытыми условиями».

Эта информация, как утверждает жертва подводных камней МТС, не содержится не к аннотации к тарифу, ни в кратком описании, однако ее можно найти в подробном описании в специально прикрепленном PDF-файле.

Вот так и получается, что «неграмотность» и нежелание разбираться в подключенных услугах может выйти в существенную «копеечку», однако ответственности на компании МТС не меньше — поскольку необходимо рассчитывать именно н таких невнимательных клиентов, проговаривая все четко и прозрачно.