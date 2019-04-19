Повелся на халяву: «M.видео» облапошил покупателя с бесплатной установкой

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Обещали, что не придется возиться с установкой этой шайтан-машины, но обманули, пожаловался клиент.

Так уж повелось, что россияне все чаще становятся жертвами уловок не только мелких мошенников, но и авторитетных торговых сетей. Уже оскомину набили разоблачения «Пятерочки», «Магнита» и им подобных заведений, но тут добавилась свежая кровь. Оказалось, что популярный магазин электроники и бытовой техники «M.видео» также успел замарать руки, о чем сообщил дин из пользователей Рунета. В своем посте он написал, что повелся на халяву.

Перед рядовым россиянином стала дилемма о покупке кондиционера. На рынке множество предложений и выбор просто огромный, однако предложение от «M.видео» выглядело наиболее заманчивым. Ведь компания предлагала не только бесплатную доставку, но и установку «этой шайтан-машины». Окрыленный посулами продавцов клиент приобрел кондиционер, и стал ждать мастера по установке, который пообещал явиться в понедельник. Покупатель попытался перенести время установки на другой день, но представители «M.видео» отказались, заявив, что установка и так проводится за их счет, так что покупателю нечего капризничать. Клиент отпросился с работы и принялся ждать мастера, но он не явился.

Не пришел он и во вторник, и в среду и даже в пятницу. Когда заказчик позвонил в фирму, ему пообещали решить вопрос в течение трех часов, но кондиционер так и остался нераспакованным. Пользователь расстроился и пришел к выводу, что «M.видео» его просто облапошил с бесплатным сыром. В итоге, отпрашиваясь с работы, он потерял намного больше денег, чем если бы нанял мастера сам, не дожидаясь «халявы». В завершение он добавил, что будет обходить товары от «M.видео» стороной.

Представители торговой сети никак пока не прокомментировали данную ситуацию. Вероятно, они заинтересованы в том, чтобы не испортить себе репутацию, поэтому и пойдут на уступки вероятной жертве акции.