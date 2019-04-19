«МТС превратился в ломбард» - Клиент пожаловался, что оператор «впарил» ему б/у телефон под видом нового

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Житель Самары заявил, что МТС под предлогом акции продал ему подержанный Samsung Galaxy S9 64Gb, но заявил как новый.

Клиенты операторов «большой тройки» регулярно жалуются на попытки обмануть их и выудить лишние средства со счёта. Однако телекоммуникационные компании, как оказалось, могут зарабатывать обманом не только такими методами, но и торгуя сомнительным товаром. Так, клиент МТС пожаловался, что оператор «впарил» ему б/у телефон под видом нового.

Мужчина из Самары рассказал в отзыве на портале Banki.ru, что решил воспользоваться акцией от МТС, в рамках которой предлагалось купить прошлогодний флагман Samsung Galaxy S9 64Gb всего за 31990 рублей. Заказал клиент, как он сам утверждает, оплатил 13 апреля, а спустя время ему пришло подтверждение с информацией, что телефон можно забирать. Однако по приезду в салон МТС выяснилось, что случилась некая техническая накладка и гаджет мужчине не отдадут. Это насторожило покупателя, и он встревожился ещё больше, когда спустя два дня ему вновь пришло уведомление с просьбой забрать уже оплаченный Samsung Galaxy S9 в срок до 7 января 2022 года.

Приехав в салон повторно, клиент обнаружил, что вместо нового смартфона ему вынесли распечатанный. Сотрудники МТС заявили, что просто убедились в качестве товара и проверили его на брак. Хоть и с подозрениями, но поверив продавцам, мужчина забрал телефон и уже дома при включении выяснил, что его якобы новый акционный Samsung уже настроен. А покопавшись тщательно в памяти телефона житель Самары, по его словам, ещё и нашёл там фото- и видео-послания от сотрудников МТС, датированные 2018 годом.

Тогда всяческие сомнения в том, что его обманули, а МТС в итоге из оператора связи превратился в ломбард, отпали. Покупатель заявил, что пожаловался в официальные сообщества МТС в соцсетях, но везде получил формальные отписки и ничем не подкреплённые обещания разобраться. По факту же, если верить словам клиента, МТС обманул его и продал самый обычный б/у товар под видом акции. К слову, представители оператора на отзыв пока не отреагировали, а потому достоверность слов пользователя ни полностью, ни даже частично проверить пока не представляется возможным.