Кто лечит, а кто калечит: Дагестанский врач обвинил пациентку с ангиной в симуляции болезни

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Доктор якобы считает пациентку мошенницей, полагая, что дважды заболеть ангиной за месяц невозможно.

Женщина из Махачкалы рассказала, что уже долгое время более ангиной. Из-за этого, ей, естественно, приходится обращаться к врачу. По ее словам, когда она пришла к доктору еще раз по той же причине, то нарвалась на необоснованный гнев. Оказалось, что не полагается, якобы по нормативам, болеть ангиной дважды за месяц. Дагестанский врач обвинил пациентку в симуляции болезни, несмотря на наличие, по мнению девушки, неопровержимых фактов.

Видимо, современная бюрократическая система взращивает равнодушных людей, забывшим на элементарные человеческие ценности. В основном, все это опирается в слова «не положено», «по нормативам» и «невозможно». Однако человек – существо иррациональное и подобные слова неприменимы к его действиям или же самочувствию.

При этом, женщина поделилась, что теперь боится приходить к врачу за консультациями, что уж точно не является нормальным, так как этот доктор, получается, герой старой пословицы: кто лечит, а кто калечит. Теперь пациентка может с недоверием относиться к другим врачам и это ни к чему хорошему попросту не приведет.

Таким образом, врачу стоит не бросаться обвинениями и гневится на пациентов, даже если «не положено», чтобы они болели дважды одной болезнью. Необходимо разобраться в ситуации и обязательно порекомендовать более эффективное лечение, если обычное не работает.